Жильцы дома в Энгельсе нашли труп на лестничной площадке

Следователи устанавливают личность погибшего
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В подъезде жилого дома в Энгельсе найден труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело найдено на лестничной площадке дома по улице Ломоносова.
Вечером 2 ноября труп обнаружили жильцы дома. Они вызвали медиков, те констатировали смерть.
На вид погибшему около 40 лет. Сейчас судмедэксперты устанавливают причины смерти. Также выясняется личность человека.
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