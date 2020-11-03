Жильцы дома в Энгельсе нашли труп на лестничной площадке

Следователи устанавливают личность погибшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

В подъезде жилого дома в Энгельсе найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело найдено на лестничной площадке дома по улице Ломоносова.

Вечером 2 ноября труп обнаружили жильцы дома. Они вызвали медиков, те констатировали смерть.

На вид погибшему около 40 лет. Сейчас судмедэксперты устанавливают причины смерти. Также выясняется личность человека.

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