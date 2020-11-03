Рецидивисты залезли в дом балашовца ради кражи техники

Полиция раскрыла кражу у 62-летнего балашовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 2 ноября неизвестные разбили окно его квартиры на улице Урицкого и унесли телевизор с приставкой к нему.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 19 и 45-летний рецидивисты.
Они во всем признались, у мужчин изъяли похищенное и завели на них уголовное дело.
Решения они ожидают под подпиской о невыезде.
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