Рецидивисты залезли в дом балашовца ради кражи техники

Полиция раскрыла кражу у 62-летнего балашовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 2 ноября неизвестные разбили окно его квартиры на улице Урицкого и унесли телевизор с приставкой к нему.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 19 и 45-летний рецидивисты.

Они во всем признались, у мужчин изъяли похищенное и завели на них уголовное дело.

Решения они ожидают под подпиской о невыезде.

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