Со строящейся АЗС в Энгельсе украли технику

В Энгельсе Саратовской области полиция вчера, 2 ноября, раскрыла апрельскую кражу.

- Вечером 13 апреля 2020 года обратился индивидуальный предприниматель. В ночь со строящейся АЗС на Волжском проспекте кто-то сломал пластиковое окно и вынес из помещения системный блок и кондиционер, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело и задержали 38-летнего рецидивиста. Ранее судимому за кражи и нарушение ПДД мужчине выписали подписку о невыезде.

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