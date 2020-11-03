Девять детских садов будут построены в Саратовской области в 2021 году

Роман Бусаргин провел совещание по строительству детских садов
В Саратовской области в 2021 году должны быть построены девять детских садов.
Как сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, этот вопрос обсуждался на совещании, детсады будут возведены в рамках нацпроекта.
В Саратове появятся три садика на 160 мест, и два на 120 и 100 мест. В Энгельсе будет возведен детсад на 240 мест и пристройка на 60 мест. По одному садику на 120 детей будет построено в Александровом Гае и Балашове.
На это будет потрачено более миллиарда рублей.
По словам Романа Бусаргина, проектно-сметная документация должна быть разработана и пройти экспертизу до 20 ноября.
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