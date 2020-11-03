Панков объяснил, почему стояла стройка ЖК «Победа»

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Николай Панков, депутат Госдумы, встретился утром с дольщиками ЖК «Победа». Панков пояснил, почему до сих пор стройка простаивала. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- На этом объекте долгое время была самая настоящая смута. А сейчас вместе находим понимание. Дома нужно достраивать. Новый подрядчик слово держит — стройплощадка ожила. Привезли кирпич, раствор, кран зашевелился, бригада каменщиков приступила к работе.

Почему стройка стояла так долго без движения? Да просто никто по-настоящему не ставил задачу достроить дома. Ставили условия: нам нужна земля, нам нужны средства. Не хотели вкладывать свои средства на достройку. А это 600 млн рублей. Где-то мутили дольщиков, подбивали на различные действия. И по финансовым действиям, которые имели место, считаю, надо разбираться. Но это задача компетентных органов, прокуратуры — имел ли место саботаж, и кто за это должен ответить. Для меня главное, чтобы строились дома, были юридически выверены все документы, заключены договоры. И чтобы работы выполнялись с хорошим качеством.

Предложил дольщикам встретиться еще раз в конце недели. Думаю, пригласим прокуратуру, капстройнадзор, а может быть, и полицию. Выработаем совместные решения по ключевым вопросам, — написал Панков.