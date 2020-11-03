Собаки искусали школьника в Заводском районе Саратова

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Вчера, 2 октября, жительница Саратова Анастасия Стрелкова рассказала в соцсетях о нападении собак на ее сына.

Девятилетний мальчик шел по Васильковской улице в Заводском районе, но у дома №8 его атаковали дворняги.

В итоге домой мальчик пришел с царапинами, ссадинами и следами укусов.

Фото ребенка его мать разместила в паблике «Заводской Online Саратов». Она отметила, что уже написала заявку в МБУ «Дорстрой». Напомним, на сотрудников организации заводили уголовное дело, якобы вместо отлова, стерилизации и содержания животных они занимались их отстрелом. А мэр города Михаил Исаев обещал не допускать тяжелой ситуации с бродячими животными в городе.

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В комментариях местные жители посоветовали женщине пожаловаться чиновникам, носить с собой электрошокер и выразили сомнение, что такие ситуации вскоре закончатся.

Напомним, собаки не первый год терроризируют местных жителей.

Напомним, что эту проблему обсуждал председатель ГД Вячеслав Володин во время своего приезда в Саратов. В итоге принято решение, что в Заводском районе появится новый приют для бездомных животных.

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