В Саратове перекрыли Большую Казачью и проезд Котовского

В Саратове сегодня, 3 ноября, перекрыли две улицы.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», движение по проезду Котовского между Соборной и Некрасова ограничат с 11:00 до 16:00, а по Большой Казачьей между Чапаева и Рахова закроют с 10:00 до 16:00.

Такие меры пришлось принять, чтобы восстановить герметичность трубопровода.

Также на время ремонта перестанут ходить троллейбусы №2.

Энергетики приносят извинения и просят автомобилистов заранее планировать маршрут своего передвижения.

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