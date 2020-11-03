Министр экономического развития Юлия Швакова увольняется

Юлия Швакова покидает правительство Саратовской области Фото: Александр Уриевский

Из саратовского правительства увольняется министр экономического развития Юлия Швакова.

По ее словам, она будет работать в другой сфере.

Последним днем работы министра должно стать 22 ноября. Таким образом, Юлия Швакова возглавляла министерство экономического развития четыре года.

На ее место, по данным источников КП, рассматривается Андрей Разборов, покинувший недавно пост председателя комитета по экономике администрации Саратова.

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