Под Саратовом насмерть сбили шедшего посередине трассы пешехода

В Калининском районе Саратовской области вчера поздним вечером, 2 ноября, насмерть сбили 27-летнего мужчину.
- Авария произошла около 23:30 на 644-м км трассы Р-22 «Каспий». За рулем Peugeot была 48-летняя женщина. Она, по предварительным данным, наехала на пешехода, который шел посередине трассы без световозвращающих элементов на одежде, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.