Под Саратовом насмерть сбили шедшего посередине трассы пешехода

В Калининском районе Саратовской области вчера поздним вечером, 2 ноября, насмерть сбили 27-летнего мужчину.

- Авария произошла около 23:30 на 644-м км трассы Р-22 «Каспий». За рулем Peugeot была 48-летняя женщина. Она, по предварительным данным, наехала на пешехода, который шел посередине трассы без световозвращающих элементов на одежде, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

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