Житель Дергачей оглушил собутыльника лопатой и зарезал его же ножом

В Дергачевском районе Саратовской области вынесен приговор 45-летнему убийце.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже был судим.

Вместе с 49-летним приятелем 12 июня он распивал алкоголь у себя дома. Застолье продолжилось и на следующий день, но между мужчинами началась ссора. Гость схватился за нож, а хозяин — за лопату без черенка. В итоге он вышел из схватки победителем, оглушив оппонента по голове своим орудием.

Однако на этом хозяин не остановился. Он подобрал выпавший у приятеля нож и семь раз ударил того в спину. Потом взял другой нож и дважды всадил его в шею.

После этого он позвонил по телефону 112 и сообщил о трупе в своем доме.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на 11 лет и семь месяцев. Также он выплатит потерпевшей стороне 530 тыс. рублей.

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