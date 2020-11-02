В Заводском районе Саратова распределили 35 однокомнатных квартир

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Сегодня, 2 ноября, прошла жеребьевка жилых помещений для переселенцев из аварийного жилья в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках реализации первого этапа программы переселения горожан в 2019-2025 годах помимо приобретенных 200 квартир уже вводят в эксплуатацию многоквартирный дом на 5-м Динамовском проезде площадью 4100 кв.м., в котором будут жить 162 семьи.

Распределили 35 квартир площадью 27,1 кв.м. Местные жители остались довольны новой жилплощадью.

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