Панков поможет установить новую детскую площадку в поселке «Совхоз Комбайн»

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Депутат Государственной думы России Николай Панков вместе с жителями поселка Юбилейный в Саратове осмотрел места для детской площадке в поселке «Совхоз Комбайн».

Об этом депутат Государственной Думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Сегодня с жителями поселка «Совхоз Комбайн», что в Саратове, посмотрели, где можно разместить новую детскую площадку. Об этой проблеме они рассказали на одной из встреч. Сейчас детская площадка расположена рядом с проезжей частью. Кроме того, с дороги на нее течет вода. Чтобы обеспечить безопасность детей, нужно выбрать другой земельный участок и поставить там игровые элементы.

Актив поселка предложил территорию возле дома №33 по ул. Столыпина. Она изначально была предназначена именно для этой цели, сохранились даже старая горка и качели. Но они не соответствуют современным стандартам безопасности детей. Поэтому пришли к выводу: в этом году расчистим территорию и сделаем планировку, а новую площадку установим на будущий год.

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А на прежнем месте, убрав детскую площадку, расширим спортивную территорию. Может быть, дополнительное поле оборудуем для игровых видов спорта. Обсудим с жителями.

Посмотрел, как вырублены заросли на въезде в поселок. Об этом тоже просили жители, чтобы обезопасить детей, которые возвращаются домой после школы. Отмечу — вырублены не до конца. Будем говорить с городскими службами, чтобы продолжили работу. А после каникул школьный автобус будет доставлять детей ближе к дому — в центр поселка. Выполнили еще ряд просьб людей — закрыли люк, вырубили опасные деревья, начали замену оградительной сетки на спортивном поле.

В пятницу с администрацией города обсудим весь спектр проблем Волжского района, в том числе по «Совхозу Комбайн». Продолжим решать вопросы, важные для людей, — пишет Николай Панков.

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