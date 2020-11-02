Силовики накрыли лабораторию по производству мефедрона под Саратовом

Оперативники остановили варщиков, которые устроили лабораторию по производству мефедрона в Энгельсском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФСБ, изъято свыше 4 кг наркотиков и оборудование.
На членом ОПГ завели уголовные дела, одного из них, 29-летнего мужчину, взяли под стражу.
Наркодельцам грозит провести остаток своей жизни за решеткой.
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