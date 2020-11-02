Силовики накрыли лабораторию по производству мефедрона под Саратовом

Оперативники остановили варщиков, которые устроили лабораторию по производству мефедрона в Энгельсском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФСБ, изъято свыше 4 кг наркотиков и оборудование.

На членом ОПГ завели уголовные дела, одного из них, 29-летнего мужчину, взяли под стражу.

Наркодельцам грозит провести остаток своей жизни за решеткой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.