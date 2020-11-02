Предъявлено обвинение жительнице Саратова, выбросившей из окна дочерей

Женщина находится под стражей Фото: СУ СКР по Саратовской области

Предъявлено обвинение жительнице Саратова, выбросившей из окна двух своих детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 39-летняя женщину обвиняют в покушении на убийство.

Напомним, трагедия произошла днем 17 октября. По версии следствия, женщина выбросила из окна на четвертом этаже дома по Ново-Астраханскому шоссе двух дочерей 5 и 8 лет. После этого пыталась покончить с собой, но ее спасли.

Сейчас женщина находится под стражей, младшая девочка остается в больнице.

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