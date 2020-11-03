Густой туман ожидается в Саратове в первой половине дня

В Саратовской области сегодня, 3 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями.
- В первой половине дня местами будет туман с видимостью 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Также местами пройдут небольшие дожди. Ветер подует с востока и северо-востока со скоростью 4–9 м/с.
Днем будет тепло: температура поднимется до +7…+12 градусов.
В 2019 году 3 ноября в Саратове было солнечно, но температура была максимум +2...+5 градусов.
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