Густой туман ожидается в Саратове в первой половине дня

В Саратовской области сегодня, 3 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями.

- В первой половине дня местами будет туман с видимостью 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Также местами пройдут небольшие дожди. Ветер подует с востока и северо-востока со скоростью 4–9 м/с.

Днем будет тепло: температура поднимется до +7…+12 градусов.

В 2019 году 3 ноября в Саратове было солнечно, но температура была максимум +2...+5 градусов.

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