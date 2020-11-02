В Саратовской области до 9 ноября продлили режим чрезвычайной пожарной опасности

В Саратовской области продолжает действовать режим чрезвычайной пожарной опасности.

- Она сохранится по 9 ноября на юго-востоке, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Также ближайшей ночью и утром, 3 ноября, ожидается туман с видимостью 500 и менее метров. На отдельных участках дорог будет скользко.

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