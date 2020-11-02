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Столичный мошенник оставил жительницу Саратова без 25 тыс. рублей

Злоумышленник обманул ее с покупкой одежды
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Фрунзенского района Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя предпринимательница. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она разместила в интернете объявление о продаже одежды. Потом ей позвонил якобы покупатель и попросил сказать данные карты и коды из смс-сообщений якобы для оплаты товара. После этого с платежного средства гражданки списали 25 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 32-летний рецидивист из Московской области. На него завели очередное уголовное дело.

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Криминал