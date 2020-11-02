В Аркадаке несовершеннолетний стал угонщиком под влиянием старшего друга

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух юных жителей Аркадака.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, одному уже исполнилось 18 лет, а второму — еще нет.

Молодых людей подозревают в угоне. По версии следствия, вечером 5 сентября они заметили автомобиль «Иж» на улице Образцова. Старший приятель предложил младшему угнать машину, что они и сделали. Покатавшись — за рулем сидел 18-летний — юноши бросили авто в поселке Алексеевка.

На следующую ночь парни уже находились в поселке Прудовой Екатериновского района. Там они, опять же, по наущению старшего, угнали ВАЗ и бросили его впоследствии на другой улице.

Оба 23 сентября угнали еще один автомобиль отечественного производства в Аркадаке. На сей раз зачинщиком стал несовершеннолетний. Машину они также бросили, накатавшись.

Расследование продолжается.

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