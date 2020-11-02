Жители Саратовской области на 38% чаще стали покупать земельные участки

Во время действия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции россияне стали чаще проявлять интерес к покупке земли с последующей застройкой.

Об этом сообщают аналитики одной из торговых интернет-площадок.

По итогам третьего квартала 2020 года, по сравнению с предыдущим, годовой рост спроса на землю составил 43%. Не помешало даже небольшое сезонное снижение.

При этом цены стали ниже, чем в 2019 году.

В Саратовской области за год спрос на землю вырос на 38%, стоимость участок снизилась на 6%, она составляет 47 тыс. рублей за сотку.

Отметим, что сейчас цены на квартиры растут, возможно, именно это стало перевешивающим фактором для выбора покупки именно земли.

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