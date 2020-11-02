Депутат Андрей Воробьев выделил средства на закупку мебели в школе Энгельса

В школе №12 Энгельса заменили парты и стулья
Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев помог школе №12 Энгельса приобрести новую мебель.
Депутат Андрей Воробьев посетил школу
Он выделил средства на закупку новых парт и стульев для учеников. А ранее Воробьев профинансировал замену кровли в школе, где обучаются 1,2 тыс. детей. Кроме того, при его содействии был заменен водопровод.
- Наши дети должны учиться в комфортных и современных условиях, — уверен депутат.
При поддержке депутата в школе заменили кровлю и водопровод
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.