Депутат Андрей Воробьев выделил средства на закупку мебели в школе Энгельса

В школе №12 Энгельса заменили парты и стулья

Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев помог школе №12 Энгельса приобрести новую мебель.

Депутат Андрей Воробьев посетил школу

Он выделил средства на закупку новых парт и стульев для учеников. А ранее Воробьев профинансировал замену кровли в школе, где обучаются 1,2 тыс. детей. Кроме того, при его содействии был заменен водопровод.

- Наши дети должны учиться в комфортных и современных условиях, — уверен депутат.

При поддержке депутата в школе заменили кровлю и водопровод

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