В Саратовской области ищут хромающего пропавшего мужчину в белых брюках

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В Саратовской области разыскивают пропавшего без вести 49-летнего Сергея Масликова.

Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт», мужчину последний раз видели 30 октября. Он уехал на рыбалку в урочище Кондаково Красноармейского района Саратовской области.

Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, русые с сединой волосы, голубые глаза. Сергей хромает при ходьбе.

На момент пропажи на нем были: бело-серые камуфлированные куртка и брюки, серый вязаный свитер, зеленые резиновые сапоги, зеленая вязаная шапка.

Если вы видели этого мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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