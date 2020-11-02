Саратовская таможня: Бумажные ПТС при оформлении авто больше не выдаются

С 1 ноября 2020 года ввозимые в Россию иностранные авто начали получать ПТС только в электронном виде. Его достаточно для регистрации и допуска на дороги.

Таможня выпускает транспортное средство в свободное обращение с уплатой утилизационного сбора и передачей сведений в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов.

Какие организации имеют полномочия на оформление электронных ПТС можно узнать на сайте Минпромторга России.

Те, у кого автомобили с бумажным ПТС, могут продолжать пользоваться этим документом, уточнили в Саратовской таможне.