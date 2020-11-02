Бесплатные лекарства от коронавируса пойдут в четыре города Саратовской области

Фото из Инстаграм Романа Бусаргина

И. о. министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова 2 ноября заявила, что выдача бесплатных медикаментов для больных коронавирусом начата в Саратове. Уже с 3 ноября лекарства будут отправлены также в Энгельс, Балашов и Балаково. Здесь они будут распределяться по поликлиникам и больницам, в том числе других районов. Выдача препаратов будет идти через те поликлиники и больницы, где есть первичное звено.

- Завтра будут увеличены поставки, — отчиталась и. о. министра председателю правительства Роману Бусаргину.

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