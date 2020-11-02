Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 2 ноября

В телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Саратовской области опубликовали список лекарств в наличии в аптеках.
Данные на 2 ноября предоставили поставщики препаратов.
В списке есть противовирусные, антибиотики и другие медикаменты.
Напомним, ранее жительница Саратова прошла по аптекам и заявила, что невозможно купить лекарства.
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