В Саратове без воды остался целый микрорайон

В Саратове сегодня, 2 ноября, отключили воду в нескольких районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 18:00 не будет ресурса в кранах у жителей Тархова, 1–9, и микрорайона Шарковка.

Примерно до 20:00 отключили воду на 4-м Вакуровском проезде, 4 и улице Чернышевского, 93/95.

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