Радаев пообещал жестко спрашивать за исполнение нацпроектов в Саратовской области

Прошло совещание с зампредами регионального правительства о реализации нацпроектов президента РФ Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Сегодня, 2 ноября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с зампредами регионального правительства о реализации нацпроектов президента РФ по итогам десяти месяцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, первый зампред правительства области Вадим Ойкин доложил, что кассовое исполнение нацпроектов в Саратовской области составило 63%, тогда как по РФ — 60,4%, а по ПФО — 59%.

Радаев упомянул, что во время строительства объектов возникают вопросы, связанные с неверным проектированием, неправильно выполненным техзаданием, из-за чего реализация затягивается. Он подчеркнул, что такого быть не должно.

- Никогда область разово не получала столько средств на различные объекты. Нацпроекты президента — это историческая возможность для региона. Поэтому спрашивать с ответственных лиц буду жестко, — заявил губернатор.

Губернатор Валерий Радаев пообещал жестко спрашивать с ответственных лиц за исполнение нацпроектов Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Он перечислил ряд объектов, где затягиваются сроки и потребовал по каждому из них разобраться, почему произошла задержка, и ввести их в кратчайшие сроки.

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