Болеющим на дому коронавирусом саратовцам начали выдавать бесплатные лекарства

На совещании обсудили вопрос лекарственного обеспечения населения. Фото из Инстаграм Романа Бусаргина

Председатель правительства области Роман Бусаргин сообщил, что больным коронавирусом на дому саратовцам начали выдавать бесплатные лекарства.

Как написал Бусаргин на своей странице в Инстаграм, на постоянно действующем совещании обсудили вопрос лекарственного обеспечения населения.

- Минздрав отчитался, что в регионе начали выдавать лекарства для амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции, — отметил Бусаргин.

Напомним, из федерального бюджета на эти цели выделили 91 млн рублей.

По словам председателя правительства, препараты из методического списка есть в наличии. Завтра вечером, 3 ноября, прибудет дополнительная партия, а в среду объемы увеличатся.

Также он напомнил, что в области разворачиваются дополнительные койки для больных коронавирусом. Например, в Калининске отделение на 60 мест начало работать сегодня.

В комментариях под постом пользователи спрашивают, как получить лекарства больным на дому, кто выписывает рецепты, так как ответов на эти вопросы у них нет.

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