В Саратове по вине таксистов в ДТП пострадали 23 человека

В Саратове за девять месяцев 2020 года в 17 авариях по вине таксистов 23 человека получили травмы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, дело в том, что шоферы нарушают ПДД, игнорируют правила безопасности.

Поэтому с 3 по 15 ноября в Саратове пройдет рейд «Такси». Инспекторы будут обращать внимание на поведение водителя на дороге, незаконное использование атрибутики этого вида транспорта, а также ловить тех, кто садиться за руль без регистрации или специального разрешения.

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