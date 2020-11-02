В Саратове за выходные поймали пять пьяных водителей

В Саратове за прошедшие выходные, ловили пьяных автомобилистов.

Госавтоинспекция подвела итоги операции «Нетрезвый водитель».

- За время рейда задержаны пять пьяных шоферов, еще четверо оказались уже лишены прав на вождение, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Еще пять автомобилистов отказались проходить медосвидетельствование на состояние опьянения и получили за это протоколы.

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