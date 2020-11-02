Майор из Балакова поборется за звание «Народного участкового» России

Денис Коротков Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В России стартовал очередной этап конкурса «Народный участковый — 2020». Саратовскую область на нем представляет Денис Коротков из Балакова. Во время регионального этапа за него поступило более 1,5 тыс. голосов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, Денису Короткову 34 года, за 12 лет службы он стал майором полиции.

На его участке проживает свыше 3,2 тыс. человек. За восемь месяцев этого года участковый Коротков раскрыл семь преступлений, выявил 50 административных правонарушений, рассмотрел более 760 жалоб и заявлений от граждан.

Проголосовать за Дениса Короткова можно с 1 по 10 ноября на портале издательского дома «Комсомольская правда».

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