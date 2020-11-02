Пожизненный приговор Михаилу Туватину оставлен в силе

Суд оставил в силе приговор Михаилу Туватину Фото: Александр Уриевский

Оставлен в силе приговор Михаилу Туватину.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, заседание прошло сегодня, 2 ноября. Оно было закрытым.

На сайте суда информация об участниках дела также скрыта.

Напомним, защита Михаила Туватина обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию после приговора Саратовского областного суда, который отправил его на пожизненное заключение. Ранее Туватин был признан виновным в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове.

Мать убитой девочки, как и адвокат семьи, настаивали именно на пожизненном заключении.

Все подробности этой трагедии - в хронологии "КП-Саратов".

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