В ковидных госпиталях Саратова за сутки умерли двое мужчин

В Саратове к утру 2 ноября стало известно еще о двух смертях от коронавируса.

После 13 суток в стационаре при двухсторонней пневмонии умер 62-летний мужчина.

Как уточнили в Минздраве, на фоне проводимой интенсивной терапии произошла остановка сердечной деятельности по типу асистолии.

У пациента также обнаружили артериальную гипертензию, атеросклеротический миокардиосклероз, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, ожирение.

Другой скончавшийся, 58-летний мужчина, пробыл в госпитале неделю, последние сутки — на аппарате ИВЛ.

У него было тотальное поражение легких — 96%. Скончался гражданин от прогрессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Из сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, атеросклеротический миокардиосклероз, атеросклероз аорты и коронарных артерий, хронический пиелонефрит.

Общее количество жертв коронавируса в регионе достигла 158 человек.