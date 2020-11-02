В поле под Пугачевом найден скелет 84-летней женщины

Тело женщины найдено на окраине Пугачева Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области найден скелет человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кости были обнаружены днем 31 октября.

По версии следствия, тело нашли грибники на окраине Пугачева. Они позвонили в полицию. Эксперты осмотрели останки и предположили, что те могут принадлежать 84-летней женщине, которая ушла из дома 26 июня и пропала без вести.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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