В поле под Пугачевом найден скелет 84-летней женщины

Тело женщины найдено на окраине Пугачева
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачеве Саратовской области найден скелет человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кости были обнаружены днем 31 октября.
По версии следствия, тело нашли грибники на окраине Пугачева. Они позвонили в полицию. Эксперты осмотрели останки и предположили, что те могут принадлежать 84-летней женщине, которая ушла из дома 26 июня и пропала без вести.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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