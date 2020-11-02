В Саратове трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу

Фото из соцсети
В Саратове сегодня, 2 ноября трамвай №2 сошел с рельсов.
Как сообщил очевидец Дмитрий Сашкинсын в соцсети, инцидент произошел около «Радуги».
- Был сход вагона рядом с остановкой «Крымская», сейчас уже движение восстановлено, — рассказали «КП-Саратов» в профильной группе электротранспорта в соцсети «ВКонтакте».
На фото видно, как сошедший с рельсов трамвай перегородил полосу движения.
Фото из соцсети
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.