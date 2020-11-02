В Саратове трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу

Фото из соцсети

В Саратове сегодня, 2 ноября трамвай №2 сошел с рельсов.

Как сообщил очевидец Дмитрий Сашкинсын в соцсети, инцидент произошел около «Радуги».

- Был сход вагона рядом с остановкой «Крымская», сейчас уже движение восстановлено, — рассказали «КП-Саратов» в профильной группе электротранспорта в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, как сошедший с рельсов трамвай перегородил полосу движения.

Фото из соцсети

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