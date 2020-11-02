Николай Панков вошел в список перспективных депутатов Госдумы

Николай Панков получил оценку от избирателей в ходе опроса ЕР

Единороссы составили список депутатов-одномандатников, которые наверняка изберутся в следующую Госдуму, и список бесперспективных коллег

Среди депутатов Госдумы, избранных по одномандатным округам, «Единая Россия» выявила тех, кто имеет все шансы избраться в новый состав парламента, и тех, кто такие шансы растерял.

Среди перспективных, которых в партии насчитали 71, оказался Николай Панков, депутат от Саратовской области. Как сообщает РБК, в распоряжении у которых оказались списки отличников и неудачников, в первую группу имеющих самые высокие шансы на переизбрание вошел Николай Панков, вице-спикер Госдумы Петр Толстой (Москва), первый зампред комитета по культуре Ольга Казакова (Ставропольский край), зампред комитета по образованию и науке Лариса Тутова (Ростовская область), зампред комитета по обороне Юрий Швыткин (Красноярский край) и другие.

Основным критерием при оценке эффективности работы депутатов должны быть соцопросы, по которым и определяется реальная популярность. Так считает политолог Алексей Макаркин.

- Скорее всего, для единороссов основным критерием и были соцопросы, а остальное, с одной стороны, для солидности, с другой — на случай, если кто-то из депутатов скажет, что не верит опросам. Тогда ему можно привести другие аргументы — что вот, например, ты не встречался с избирателями, — полагает эксперт.

В список неудачников, по версии партии, попали 75 думских единороссов-одномандатников.