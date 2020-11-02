Последняя теплая неделя началась в Саратовской области

Аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 5-6 градусов совсем недолго будет радовать жителей Саратовской области.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, ночью ожидается от 0 до +5 градусов, в пониженных местах и при прояснениях до -4.

Всю неделю до субботы днем будет от 6 до 11 градусов тепла, на востоке до +14 в ближайшие два дня, потом до +17.

При этом во вторник и пятницу ожидается небольшой дождь, а ночью и в первой половине дня — туманы.

В Саратове всю неделю будет +8…+10 градусов, ночью 2-3 градуса тепла, возможны дожди сегодня, вечером 3 числа и 6 ноября.

Уже в субботу погода начнет меняться. Вероятен сильный северо-западный ветер, дождь с мокрым снегом. А со следующей недели погода станет по-настоящему ноябрьской.

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