Житель села Марьино-Лашмино сгорел у себя дома

Пожар произошел в селе Новобурасского района
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Марьино-Лашмино Новобурасского района на пожаре погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
В доме проживал 51-летний мужчина
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Пожар произошел в ночь на 1 ноября. Загорелся частный дом, в котором жил 51-летний мужчина. После тушения огня его сильно обгоревшее тело было найдено на полу в зале.
Тело погибшего найдено в зале
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Очаг возгорания находился в спальне, прилегающей к залу. По предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. При этом в доме не было электричества и газа.
Очаг возгорания находился в спальне
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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