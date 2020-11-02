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Житель села Марьино-Лашмино сгорел у себя дома

Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Пожар произошел в селе Новобурасского района

Пожар произошел в селе Новобурасского района

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Марьино-Лашмино Новобурасского района на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В доме проживал 51-летний мужчина

В доме проживал 51-летний мужчина

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожар произошел в ночь на 1 ноября. Загорелся частный дом, в котором жил 51-летний мужчина. После тушения огня его сильно обгоревшее тело было найдено на полу в зале.

Тело погибшего найдено в зале

Тело погибшего найдено в зале

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Очаг возгорания находился в спальне, прилегающей к залу. По предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. При этом в доме не было электричества и газа.

Очаг возгорания находился в спальне

Очаг возгорания находился в спальне

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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