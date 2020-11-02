Доверчивые саратовцы обогатили мошенников почти на полмиллиона

Саратовцы продолжают переводить деньги мошенникам, веря в добрые помыслы незнакомых собеседников по телефону.

- В Заводском районе 39-летняя женщина лишилась 200 тыс. рублей. Ей позвонил якобы сотрудник из финансового учреждения, заявил о мошеннических действиях, происходящих с ее счетом, и предложил перевести сбережения на резервную ячейку. Та согласилась, сняла в банкомате деньги и перевела их на пять телефонных номеров, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Еще одной жертвой аферистов стал 51-летний житель Солнечного. Ему позвонил «банковский работник» и предложил установить приложение, чтобы защитить деньги от посягательств мошенников. Мужчина не подумал, что уже разговаривает с одним из таких и после скачивания программы сообщил преступнику коды из СМС, а после обнаружил списание 224 тыс. рублей.

Полиция возбудила дела.

В УМВД по Саратову просят горожан никогда и никому не сообщать пароли из СМС, CVC-коды и не совершать операций по указанию посторонних.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.