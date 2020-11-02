В Саратове 12 улиц остались без воды

Сегодня, 2 ноября, улицы в Волжском, Заводском и Ленинском районах Саратова остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, как только коммунальщики закончат работы.

Речь идет о 1–8-м Ново-Автобусных тупиках, улице Братьев Никитиных, 8, корпус 6, Ново-Автобусной, Кавказском проезде, 9 и 11.

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