День народного единства: как будут работать почтовые отделения в Саратове

Почтовые отделения в День народного единства будут закрыты

Меняется график работы отделений «Почты России» в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ФСПС, перемены произойдут 3 и 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Во вторник, накануне праздника, все отделения закроются на час раньше.

В среду 4 ноября будет выходным дням. Отделения не будут принимать и доставлять корреспонденцию и периодические издания.

5 ноября работа возобновится в обычном режиме.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.