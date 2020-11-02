День народного единства: как будут работать почтовые отделения в Саратове

Почтовые отделения в День народного единства будут закрыты
Меняется график работы отделений «Почты России» в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ФСПС, перемены произойдут 3 и 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
Во вторник, накануне праздника, все отделения закроются на час раньше.
В среду 4 ноября будет выходным дням. Отделения не будут принимать и доставлять корреспонденцию и периодические издания.
5 ноября работа возобновится в обычном режиме.
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