После столкновения с фурой под управлением саратовского водителя погибли двое человек

Сегодня, 2 ноября, в 9:00 смертельная авария произошла в Иглинском районе Башкирии. О случившемся сообщают местные СМИ.

На 1535-м км трассы, соединяющей Самару и Челябинск, 66-летний водитель Lada Vesta влетел в грузовик марки Mercedes-Benz, который ехал навстречу.

За рулем был 46-летний житель Саратовской области.

Шофер и пассажир отечественного авто скончались на месте.

Правоохранителям предстоит выяснить причины аварии.

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