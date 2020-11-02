В колонии Энгельса шесть заключенных напали на инспектора

В Энгельсе Саратовской области будут судить группу заключенных колонии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в нападении на сотрудника исправительного учреждения.

ЧП случилось 16 января. По версии следствия, младший инспектор колонии №2 заметил, что через забор были переброшены подозрительные свертки. Когда он попытался их забрать, к нему подбежали шестеро заключенных и схватили мужчину, чтобы отнять «посылку».

Преступление было пресечено другими сотрудниками колонии.

Один из заключенных признал вину. Уголовное дело в отношении всех направлено в суд.

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