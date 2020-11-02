Саратов остался без прокурора: Сергея Ломакина провожают в Ленинградскую область

Сергей Ломакин
В прокуратуре Саратова не подтвердили, но и не опровергли переход прокурора города Саратова Сергея Ломакина на должность первого заместителя прокурора Ленинградской области.
За комментарием посоветовали обратиться в областную прокуратуру. Оттуда запрос комментария переадресовали в Генеральную прокуратуру. На сайте генпрокуратуры подтверждения кадрового назначения пока нет.
Об этом переходе пишут СМИ со ссылкой на сообщение ИА «Взгляд-инфо».
Ломакин возглавляет прокуратуру Саратова с апреля 2019 года.
Его уход с этого поста подтвердили источники «КП-Саратов» в надзорных органах.
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