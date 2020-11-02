Выявлено 195 случаев коронавируса в Саратовской области на утро 2 ноября

Коронавирусом заразились 55 человек старше 60 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 2 ноября в Саратовской области зарегистрировано 195 случаев заражения коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, в областном центре заразились 148 человек. Еще 12 — в Балаковском районе. В других — по шесть и менее случаев.

Среди них 13 детей до 17 лет и 55 взрослых старше 60 лет.

Итого в регионе с начала пандемии выявлен 20 901 случай.

Выздоровели за сутки 113 человек, в общей сложности — 14 093.

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