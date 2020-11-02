Саратовец обокрал школьницу на автобусной остановке

Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу у 15-летней девочки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, по словам 52-летнего горожанина, 18 августа с 8:30 до 9:30 кто-то вытащил телефон марки Honor 7c из ее рюкзака. Девочка стояла на автобусной остановке.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний безработный парень. Он сдал гаджет в комиссионный магазин.

На парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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