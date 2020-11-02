Шедший в темноте по дороге мужчина был сбит насмерть в Советском районе

Фото ГИБДД по Саратовской области

В Советском районе вечером 1 ноября был насмерть сбит пешеход.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области, авария произошла в 22:20 на 358-м км трассы Р-208.

Автомобиль Toyota Camry под управлением 40-летнего водителя наехал на 53-летнего мужчину. Тот шел в попутном направлении по дороге и не имел на одежде световозвращающих элементов.

Пострадавший скончался на месте.

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