Шедший в темноте по дороге мужчина был сбит насмерть в Советском районе

Фото ГИБДД по Саратовской области
В Советском районе вечером 1 ноября был насмерть сбит пешеход.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области, авария произошла в 22:20 на 358-м км трассы Р-208.
Автомобиль Toyota Camry под управлением 40-летнего водителя наехал на 53-летнего мужчину. Тот шел в попутном направлении по дороге и не имел на одежде световозвращающих элементов.
Пострадавший скончался на месте.
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