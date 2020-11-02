Туман в Саратовской области: водителям надо быть осторожнее

В Саратовской области сегодня, 2 ноября, местами в районах туман. В связи с этим погодным явлением автомобилистам и пешеходам нужно быть внимательнее на дорогах.

- Чтобы избежать ДТП, следите за скоростью, — обращается региональная Госавтоинспекция к водителям. — Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль и избежать столкновения в случае внезапного появления препятствия на своем пути. Также нужно включать противотуманные фары, которые помогают увидеть вашу машину на дороге в условиях тумана.

Важным условием является то, что при обгоне и перестроении надо использовать указатели поворота.

Пешеходам ГИБДД тоже дала несколько советов, как обезопасить себя на туманной дороге. Стоит переходить проезжую часть, только если все автомобили остановились. Если на местности плохая видимость, то на вас обязательно должна быть одежда со световозвращающими элементами. Это поможет водителю вовремя увидеть пешехода.

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