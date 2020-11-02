Погода в Саратове 2 ноября: синоптики советуют взять зонтик

В Саратове ожидается дождливый день Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области днем 2 ноября ожидается переменная облачность, местами возможны дожди.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют местами туман с понижением видимости до 500–1000 метров. Это может вызвать трудности на дорогах. Водителям следует соблюдать осторожность.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 4–9 м/с.

Столбик термометра утром покажет около нуля, а днем воздух прогреется до +8... +13 градусов по области. Непосредственно в Саратове будет достаточно прохладно и ожидается дождь.

Год назад в этот день осадков не было, зато было заметно прохладнее — до -1... +4 градусов.

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