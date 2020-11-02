В своей квартире в Балакове найден труп 80-летней женщины

В Балакове Саратовской области обнаружено тело 80-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов», ее нашли в своей квартире по улице 30 лет Победы днем 31 октября.

Начата доследственная проверка. Судебный эксперт обнаружил на голове, туловище и конечностях погибшей множественные кровоподтеки.

Сейчас идет проверка для установления точной причины смерти пенсионерки.

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