Труп мужчины два дня пролежал в ванной дома в Балашове

Тело мужчины лежало в ванной комнате Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области начата доследственная проверка по факту гибели 54-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины нашел его сосед по переулку Коммунаров.

По предварительным данным, гражданин забеспокоился, что давно не видел соседа, при этом калитка его двора распахнута настежь. Он зашел проверить, все ли в порядке, и обнаружил, что дверь не заперта. Внутри дома он нашел тело соседа в ванной.

Судебный эксперт осмотрел труп и установил, что смерть наступила около двух дней назад.

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